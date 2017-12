Kako biti s*ronja: ‘Zabranite Advent u Zagrebu, smeta nam buka’

Autor: Marcel Holjevac

Advent u Zagrebu proglašen je u izboru portala European Best Destinations drugu godinu zaredom za grad s najljepšim adventom. Nije da je to nešto posebno relevantno, nešto kao natječaj Večernjaka za najljepše uređeni balkon u gradu, ali je lijepo, jedna od onih stvari koje razlikuju kulturne i civilizirane sredine i gradiće s fontanama, gradskim sajmovima i događanjima, zelenim parkovima, od socrealističkih betonskih spavaonica ukrašenih grafitima i trećesvjetskih megalopolisa obilježenih favelama.

“Zagreb nudi posebnu atmosferu koju jednostavno morate osjetiti. Sve više turista odlazi na zagrebački Advent koji nudi najbolju zabavu na svakom koraku. Ulice vas zovu na ples i pjesmu nude vam zabavu za obitelj i prijatelje – piše u obrazloženju zašto je zagrebački božićni sajam proglašen najboljim”, kaže EBD. No, nekima očito smeta da se ljudi zabavljaju, naročito djeca kojima je vrijeme Adventa vrijeme zabave na otvorenom, šarenila, ukrasa, klizanja, slatkiša, poklona.

“Zagrepčanka Tanja Gavrančić, njezin suprug i dvoje male djece točno znaju kada će im život postati pakao i koliko dugo će to trajati”, kaže članak na jednom tipičnom hrvatskom antihrvatskom portalu. “Pakao za tu obitelj započet će u subotu, 2. prosinca, kada će mnogim drugim Zagrepčanima početi zimske radosti. Tog dana, naime, otvara se Ledeni park, popularno klizalište na Trgu kralja Tomislava, najatraktivniji dio sada već nadaleko poznatog Adventa u Zagrebu. Tanja i njezina obitelj žive na Trgu kralja Tomislava, u stanu čiji su prozori okrenuti prema klizalištu odakle im buka koja od prijepodneva do kasno u noć dopire iz zvučnika život čini nemogućim. Ledeni park na Tomislavovu trgu otvara se 2. prosinca, a službeno zatvara 7. siječnja. No i prošle zime klizalište je radilo tjedan dana dulje – do 15. siječnja”, kaže tužna žalopojka.

Cijeli tekst o tome kako su im djeca nervozna jer su neispavana, kako buka uzrokuje stres, i tako dalje, i kako su se žalili svima pa i udruzi “Želim miran život” – poznatoj uglavnom po tome što im u ovom gradu ne smeta buka prometa, sirena, pijanih budala koje se vraćaju s cajki u sitne noćne sate – već im smeta “buka crkvenih zvona”. Naime, njihova borba protiv buke je fokusirana na – crkvena zvona, koja im eto zvone prerano. Oni bi kao pravi socijalisti spavali bar do devet. A zvona zvone. I stvaraju buku.

A gospođi Gavrančić pak ne smeta jutarnje rano buđenje, neto to što u centru grada postoji zabava na otvorenom koja traje do 11. A djeca valja inače idu spavati u devet. Koliko su mala njezina “mala” djeca nije precizirano u tekstu. Nadajmo se da nisu teenageri, ili negdje blizu toga, jer onda je jako zabrinjavajuće da im smeta muzika do čak 11 navečer.

Dobro, seronje koji bi kvarili ljudima malo veselja u sumornoj hrvatskoj svakodnevici postoje svugdje. Ali seronje obično nisu većina. Međutim, zabrinjavajuća je količina razumijevanja koju u komentarima dobiva dotična gospođa, ako dotična gospođa uopće postoji: Nekad, u neka davna vremena koja moja generacija još pamti, su socijalističke novine imale običaj objavljivati pisma “ogorčenih građana” kojima bi jako smetale neke antisocijalističke pojave. No većinom bi ta pisma pisao glavni urednik, u suradnji sa SUBNOR-om i Općinskim komitetom KPJ.

Pa je tako i ovaj programatski tekst uperen protiv dvije stvari u Zagrebu koje oni koji sebe smatraju “pravim Zagrepčanima” najviše mrze – Bandića i katoličkog karaktera srednjeeuropske kulture. A “pravi Zagrepčani” su u pravilu oni čiji je predak došao s Kozare i uselio u stan u centru Zagreba tamo negdje 45.

Dakle, što kažu progresivni, tolerantni i uključivi građani? “Tužite grad na sudu za ljudska prava, tražite odštetu i drugi smještaj u tom periodu. U drugim gradovima poput Beča radno vrijeme je do 22h, a ne do 23”. Vrlo inovativno! U nekim talibanskim vukojebinama je muzika u javnosti zabranjena u bilo koje doba!

“Neko ko veli da mu buka nesmeta laze. Zagreb je velegrad, ali ovo je divljanje. Drugacije se nemoze reci. U cijelom gradu . Trosi se novac svih nas. Znamo ko skuplja poene za to. Vise nemate mira non stop vam strojevi rade pod prozorima od ranog jutra. Nema rjesenja,kulture treba a u Zagrebu toga vise nema,bar za sada,zalosno do Boga”; kaže drugi tolerantni i nepismeni komentar. Ima i kreativnih ideja: “Moj savjet, sjekira i udri po kablovima al na vise mjesta sasjec pa kad nove stave opet isto napravit….. nikoga nije briga za vasu djecu ni vas dok god oni pune djepove, uzmite stvar u svoje ruke i pazite da vas ne ulove”

Adventofobija izgleda nije usamljen slučaj. A meni je problem buke u centru, moram priznati, dobro poznat jer sam u centru živio negdje do rata, a roditelji do nedavno. Praktički na samom Trgu Bana Jelačića. I da, smetala mi je buka, buka tramvaja (stari stanovi imaju drvene grede i podovi se tresu kad nešto prolazi!), smetali su mi rock koncerti na Trgu, glasne i pijane budale, smetalo mi je puno toga. Ali ne, nikad mi nisu smetala zvona katedrale. Zato sam odselio u miran i tih kvar obiteljskih kućica gdje se noću čuju samo psi, i to samo kad prođe kakva mačka pa krene koncert. Puno je i onih koji gospođi savjetuju upravo to – da, ako joj smeta buka, proda stan u centru i preseli negdje gdje je život tiši. U Slavoniju, gdje nema buke, Adventa, posla, niti života.

No niti u centru buka nije problem, ako kupite prozore s dobrim izo-staklima. Budimo iskreni, problem ovdje nije buka, nego licemjerje. Jer, kat takvi odu u London ili Pariz i slušaju kako hodža svaki dan pet puta zove na ezan s minareta obližnje džamije, onda im to ne smeta i ne osnivaju grupe “smeta mi buka crkvenih zvona” nego su oduševljeni kozmopolitizmom.

A isto tako, da gradonačelnik nije Bandić nego, recimo, Anka Mrak, gospođi zacijelo ne bi smetala ni filharmonija u dnevnom boravku. Kao što komunalnim prigovaračima u ovom gradu uvijek strahovito smeta kad Bandić potroši nešto novca na neki ukras grada, neku fontanu, ali im ne smeta kad Obersnel kupi olupinu Galeba i parkira je ispred Fenicea gdje služi kao ruglo grada i uzgajalište štakora.

Isto tako, kad bi Bandić uveo policijski sat u devet navečer, isti ti ljudi kojima smeta “buka adventa” bi jamrali kako je ovo provincija i selendra, i kako se u Beču i drugdje živi od 0 do 24. A da im ispod prozora prolaz Gay pride, uz tulum do jutra, isto tako ne vjerujem da bi se bunili, pa baš da im netko u tri ujutro pozvoni na vrata i pita ih imaju li za posuditi paketić kondoma.

Zanimljivo da nas neki mediji upravo na sam Badnjak odlučuju počastiti takvim tekstovima. Malicioznost je najblaža riječ. Bi li se ljudi sad trebali osjećati krivima ako izađu u centar zabaviti se na otvorenom jer netko ne može spavati? Istina, nije to specijalitet samo ovog Adventa, nonice su i u Dubrovniku znale rastjerivati turiste u Starom gradu prekidajući muziku u ponoć jer ne mogu spavati, u Dalmaciji je također poznat fenomen baba kojima smeta buka turista iako od turizma sasvim lijepo žive. Ne govorimo ovdje, da ne bude zabune, o hordama pijanih Engleza na Zrću koji su eksces svoje vrste.

Zagreb je za Bandića, sviđalo se kome ili ne, od spomenute socijalističke spavaonice s infrastrukturom koja nije ozbiljnije dirana od Austro-Ugarske postao moderan srednjoeuropski grad u kojem nije sve sivo. I to je, uz odnos prema kršćanskim tradicijama koji nije izraziti neprijateljski, najveći njegov grijeh. Grijeh koji mu, očito, brojni “građani” nisu u stanju oprostiti.