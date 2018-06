VRIJEME JE ZA REVOLUCIJU! Na vratima Europe 70 tisuća muškaraca, a Austrija zatvara granice

Autor: Dr. Boštjan Marko Turk, profesor na Sveučilištu u Ljubljani, član Hazuda / 7Dnevno / 1. lipnja 2018.

Izvješća tajnih policija govore o 70.000 mladih muškaraca koji preko Sarajeva žele doći u srednju Europu. Austrija ljeti zatvara svoje granice sa Slovenijom: na taj način će vojska nezaposlenih, ali za borbu spremnih muškaraca ostati u Sloveniji i Hrvatskoj. Najnoviji izvori govore o tome da će najvjerojatnije krenuti prema Dalmaciji. Zamislite sada turističku sezonu 2018!

U Sloveniji se u nedjelju, 3. lipnja ponovno održavaju prijevremeni izbori. Ljevica je u globalu favorit, a kada bismo uspoređivali individualno, najbolje stoji oporba – Slovenska demokratska stranka. Izborna je kampanja ukazala na kronične probleme sjeverozapadnog hrvatskog susjeda. Naime, vlada Mire Cerara je bila potpuno nesposobna: u četverogodišnjem mandatu premijer nije uspio napraviti niti jedan veliki projekt: zadržao je status quo ante, što znači da je tranzicijskoj ljevici, kojom se kamufliraju ljudi iz nedemokratskog komunističkog režima, omogućio bogaćenje na račun građana.

Navodimo najočitije primjere: javno zdravstvo ima takozvane dobavljače koji opskrbljuju s nužnim medicinskim proizvodima (vaskularne žice, artroplastiku za zglobove koljena i kuka, i drugo) po cijenama koje su nekoliko puta veće od onih na tržištu. Na taj način obogaćuju, a novac djelomično plasiraju u održavanje medija i druge infrastrukture, kako se ništa ne bi mijenjalo. Novine Mladina koje su danas najveći promotor neokomunističkih ideja (tijekom slovenskog proljeća i krajem osamdesetih godina bile su prvi branitelji demokracije) u vlasništvu su tvrtke kojoj je sjedište u Trstu (Italija) i opskrbljuje Sloveniju vaskularnim žicama (stentima) po apsolutno neracionalnim cijenama. Razliku pokrivaju slovenski porezni obveznici.

Inače, Miro Cerar je na vlast i došao obećanjem o reformi zdravstva, ali nije učinio ništa. Upravo radi toga što je na vlast došao zbog interesa onih koji ne žele takvu reformu. Ljudi danas na liječnički pregled čekaju i do četiri godine. Primjerice, na pregled očiju je potrebno čekati tri pune godine. Mediji, kontrolirani od strane prijelazne ljevice predstavljaju liječnike kao krivce. Iako su njihove plaće tek 10 posto cijelog proračuna za zdravstvo, oni bi trebali nositi odgovornost. Ili, jedna ortopedska operacija (arteroskopija koljena, na primjer) državu košta 1700 eura. Liječnik od toga dobije desetinu, a ponekad i manje. Logično je pitanje gdje nestaje 1600 eura, ali to je manje važno. U slovenskim medijama ovog pitanje nećete naći. Upravo zbog toga liječnici odlaze iz države, što je znano i u Hrvatskoj: upravo hrvatski kirurzi neprestano rješavaju bolni nedostatak stručnjaka u Sloveniji.

Miro Cerar je, međutim, stupio na vlast s parolom da će donijeti etiku u sve dijelove zemlje, te da će rješiti niz otvorenih slovenskih problema. Četiri godine nakon toga njegove su riječi o etici su tek neslana šala: iz državnog se proračuna odlilo (ili se namjerava to dogoditi) ogromna količina novca. O najvećim smo događajima već pisali za 7Dnevno: a pred njima je i megalomanski projekt, željeznička pruga između Kopra i Divače, čija je dužina svega 20 kilometara. Ima nekoliko tunela i dva vijadukta, a ukupna će cijena biti između 2,2 i 2,5 milijardi eura. Pelješki most, koji je najveći infrastrukturni projekt u cijeloj regiji neće stajati više od 300 milijuna eura. Možemo si lako zamisliti koliko će novca ići u privatne džepove. Sve su to lica Cerareve „etike“.

Cerar je također obećao i regulirati odnos s Hrvatskom. Nikada se nismo nalazili u toliko lošim odnosima, a slovenski (hrvatski, također) se interesi nikada nisu toliko razilazili. Zapravo smo na rubu rata, iako bismo trebali biti strateški saveznici.

Mnoge se stvari u Sloveniji odlijevaju u privatne džepove, ali neke dolaze i u Sloveniju (u obliku plime i oseke). Prošle sam srijede s prof. Tomislavom Sunićem bio gost u emisiji ‘Bujica’ Velimira Bujanca. Tada je premijerno prikazano kako iz Bosne i Hercegovine hrvatsku, a potom i slovensku granicu, želi prijeći 10-tak tisuća migranata. Na dan kada zaključujem ovaj članak, izvješća tajnih policija govore o 70.000 mladih muškaraca koji preko Sarajeva žele doći u srednju Europu. Austrija ljeti zatvara svoje granice sa Slovenijom: na taj način će vojska nezaposlenih, ali za borbu spremnih muškaraca ostati u Sloveniji i Hrvatskoj. Najnoviji izvori govore o tome da će najvjerojatnije krenuti prema Dalmaciji. Zamislite sada turističku sezonu 2018! Ali najgore je, da su autori svega toga doma u Bruxsellesu. Juncker se dogovorio s Cerarom i Plenkovićem da puste migrante u srce Europe. Neimenovani izvor također je potvrdio da većina ljudi u europskoj komisiji (u njezinim radnim tijelima) konzumira dva lijeka: alkohol ili antidepresive. Ponašanje Jeane-Claude Junkera, koji je s Merkelovom autor „europskog genocida“ tako dobiva racionalniji karakter.

A kada u pozadini nije droga, onda je nasilje: najpoznatija rečenica proteklog tjedna glasi: „I mercati vi insegneranno a votare“: „Tržište će vas naučiti glasati na izborima“. Pa je tako europski povjerenik Oettinger zaprijetio Italiji, ako ne i svima – osobito po pitanju izbjeglica. Naređenje je došlo od onih za koje se otvoreno kaže kako svoje odluke donose pod utjecajem alkohola ili droga.

Vrijeme je za novu europsku (r)evoluciju. U Sloveniji, u Hrvatskoj, u Europi.