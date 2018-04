(Video) Egiptu isporučena prva eskadrila Rafalea

Dana 28. studenog 2017. godine egipatsko ratno zrakoplovstvo primilo je posljednja tri borbena zrakoplova tipa Dassault Rafale EM, francuske proizvodnje. Time je kompletirana prva egipatska eskadrila Rafalea od ukupno dvije naručene.

Zrakoplovi su iz postrojenja Dassault Aviation u Bordeaux – Merignacu preletjeli u egipatsku zračnu bazu Gbel El Basur, 85 km sjeverozapadno od Kaira.

U ovom trenutku Egipat raspolaže s ukupno 14 borbenih zrakoplova Rafale, isporučenih temeljem ugovora iz 2015. godine i to osam jednosjednih Rafalea EM i šest dvosjednih Rafalea DM. U planu je potpisivanje ugovora o nabavi još 12 Rafalea.

Višenamjenski borbeni zrakoplov Rafale, čija se cijena kreće oko 80 milijuna EUR-a po komadu, pokretan je s dva mlazna motora Snecma M88-2, potiska 50 kN svaki. Maksimalna brzina mu je na velikoj visini oko 1900 km/h (1,8 macha), odnosno 1400km /h (1,1 mach) na maloj visini leta. Dolet mu je 3700 km, a operativni radijus 1850 km pri najzahtjevnijim operacijama probijanja kroz neprijateljsku obranu i djelovanja po ciljevima na tlu. Taj operativni radijus sposoban je postići noseći čak tri dodatna rezervoara goriva od 5700 litara i bojnog tereta od dvije krstareće rakete SCALP i dvije rakete zrak-zrak srednjeg dometa MICA. Brzina penjanja mu je oko 300 metara u sekundi. Rafalei su naoružani jednim automatskim topom kalibra 30 mm GIAT 30/M791 s 125 komada streljiva. Na 14 nosača može nositi ukupno 9500 kg dodatnoga goriva u vanjskim rezervoarima, ili naoružanja u različitim kombinacijama. Koriste se rakete zrak-zrak Magic II i MBDA MICA infracrvenog ili radarskog vođenja, krstareće rakete zrak-zemlja SCALP-EG, kao i sve vrste francuskih bombi i navođenih bombi koje koriste američke i NATO snage. Također može nositi i jednu protubrodsku raketu AM-39 Exocet i projektil zrak-zemlja ASMP-A s nuklearnom bojnom glavom. Opremljen je moćnim radarom Thales RBE2- AA AESA i sustavom elektronskog ratovanja Thales SPECTRA.

Egipatski borbeni zrakoplovi Rafale isporučeni su s kompletnim asortimanom naoružanja koje Rafalei koriste u sastavu francuskih zračnih snaga. To su rakete zrak-zrak srednjeg dometa MICA, krstareće rakete SCALP EG , od kojih je Egiptu do sada isporučeno 50 primjeraka i rakete zrak-zemlja AASM.

AASM projektili su zapravo modularni oružni sustav preciznog streljiva kojeg sačinjavaju avio-bombe male težine, najčešće do 250 kg, pogonski modul koji ih pretvara u raketne projektile, modul vođenja koji može biti lasersko, IC ili hibridno- inercijalno i GPS. Prosječna cijena tih projektila je oko 170 do 180 tisuća EUR-a, a domet njihovog djelovanja nakon ispaljivanja sa zrakoplova je 50 do 60 km kada su ispuštene na velikim visinama, ili 15 km kada su sa zrakoplova lansirane u niskom letu.

Raketni projektili zrak-zrak srednjeg dometa MBDA MICA mogu se koristiti u svim vremenskim uvjetima i oružje su koncepcije „fire and forget“ (ispali i zaboravi) dometa do 50 km. Na protivničke zrakoplove samonavode se radarski uz pomoć vlastitog radara ili pak, IC tragača. Sustav zahvata cilja projektila može se preko središnjeg sustava za obradu podataka koristiti kao dodatni senzor samog zrakoplova. Raketa zrak-zrak MICA sposobna je, uz pomoć podataka dobivenih preko data-linka od drugog zrakoplova ili zemaljskog osmatranja, izvršiti gađanje neprijateljskih zrakoplova koji se nalaze iza matičnog zrakoplova. U lipnju 2007. godine to je uspješno demonstrirano, kada je francuski Rafale ispalio MICA projektil na leteću metu koja se nalazila iza njega, koristeći početne podatke poslane s drugog zrakoplova. MICA je uspjela zahvatiti cilj, pratiti ga i srušiti. Projektil MICA s vrlo malim prilagodbama može se koristiti i kao brodski protuzračni projektil kada se lansira iz okomitih kontenjera, ili kao projektil sustava zemlja-zrak. Na taj način je postignuta unifikacija streljiva za borbu protiv zrakoplova s pomorskih, kopnenih i zrakoplovnih platformi čime je olakšano održavanje borbenih sustava i logistika.

Proizvođač tog izuzetnog projektila je zajednički europski konzorcij MBDA, stvoren od strane francuskog proizvođača Aerospatiale-MatraMissiles , sada Airbus, talijanske Alenia Marconi Systems, sada Leonardo, i britanskog BAE Systemsa krajem 2001. godine. Koncern sada ima desetke tisuća zaposlenih, a u 2016. godini imao je ukupnih narudžbi u iznosu od gotovo 20 milijardi EUR-a.

Koncern MBDA proizvođač je i krstareće rakete SCALP EG koja je također zajedno sa zrakoplovima Rafale isporučena Egiptu. Ona je također „fire and forget“ projektil koji se programira prije lansiranja. Pojedinačna cijena je gotovo milijun EUR-a. Dugačka je svega 5 metara i promjera 0,7 metara, a nosi bojevu glavu težine od čak 450 kg. Njezin domet je više od 560 km i to kada se lansira pri niskom profilu leta zrakoplova. Do cilja leti na visini 30 do 40 metara od tla, brzinom od oko 1000 km/sat. Sistem vođenja je inercijalni, GPS , a u terminalnoj fazi leta može koristiti i IC senzore. Raketa se može programirati da u blizini cilja krene u oštro propinjanje u visinu, a potom u obrušavanje na cilj.

Uvođenjem u naoružanje prve eskadrile francuskih borbenih zrakoplova Rafale egipatsko ratno zrakoplovstvo ojačalo je svoje operativne sposobnosti, koje su i bez njih respektabilne. Dovoljno je naznačiti da u svom sastavu ima oko 160 borbenih zrakoplova F-16 A/C i 50 F-16B/D koji predstavljaju udarnu sangu egipatskog zrakoplovstva. U naoružanju imaju još uvijek 18 francuskih višenamjenskih zrakoplova Mirage 2000 EM i BM, 81 francuski jurišni zrakoplov Mirage 5, verzija E2,SDE i SDR i 40 školsko-borbenih zrakoplova francuske proizvodnje Alpha Jet. Egipat koristi još uvjek 50 zrakoplova tipa Mig-21, ali temeljito obnovljenih ugradnjom američke elektronike i naoružanih američkim raketama zrak-zrak tipa „Sidewinder“, posljednjih verzija. Zanimljivo je da u naoružanju protuzračne obrane imaju 60 primjeraka kineske verzije Mig-21, Chengdu J-7 koji se koriste isključivo za nadzor zračnog prostora. Egipatsko zrakoplovstvo koristi ukupno 9 američkih zrakoplova E-2 „Hawkeye“ za radarsko osmatranje i navođenje, koji na vrhu trupa imaju ugrađena rotaciona radarska kućišta. Egipat koristi 46 američkih borbenih zrakoplova AH-64 Apache.

Kada se sve to skupa sagleda, poglavito činjenica da su američki F-16 Egiptu isporučeni potpuno novi, postavlja se logično pitanje: čemu nabavka novih francuskih višenamjenskih zrakoplova? Od sredine 70.- ih godina prošlog stoljeća egipatsko vojno vodstvo uporno provodi politiku nabavke oružja iz različitih izvora, kako njihove oružane snage nikada ne bi došle u situaciju ovisnosti o političkoj volji bilo kojeg partnera koji ih opskrbljuje oružjem, opremom i pomaže u obuci ljudstva. U tome svjetlu treba gledati i nabavu protuzračnih raketnih sustava S-300 i TOR iz Rusije i narudžbu ukupno 35 ruskih borbenih zrakoplova Mig-35 od kojih je jedna eskadrila već isporučena.



Source: Geopol