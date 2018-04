Učitan prvi YouTube video (2005.)

Dana 23. travnja 2005. učitan (uploadan) je prvi video na internetskom servisu YouTube. Radilo se o video-uratku pod nazivom Me at the zoo (engl. Ja u zoološkom vrtu). Uradak je postavio Jawed Karim, jedan od osnivača YouTubea, i to pod korisničkim imenom jawed.

Video-uradak Me at the zoo traje samo 19 sekundi, a razmjerno je niske rezolucije. Prikazuje posjet Jaweda Karima zoološkom vrtu u San Diegu u Kaliforniji. Kratki film o kojem je riječ snimio je Yakov Lapitsky, a do danas je premašio 47 milijuna pregleda i prikupio 450.000 komentara.

Video je moguće pogledati na poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw

Source: Povijest.hr