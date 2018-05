Stéphanie – posljednja habsburška krunska princeza (1864.)

Dana 21. svibnja 1864. rođena je princeza Stéphanie – posljednja žena koja je imala titulu krunske princeze (njem. Kronprinzessin) u Austro-Ugarskoj Monarhiji. Hrvatska je u njeno vrijeme potpadala pod tu Monarhiju, pa je princeza Stéphanie ujedno i posljednja hrvatska krunska princeza. Stéphanie je titulu stekla udajom za krunskog princa Rudolfa Habsburškog (jedinog sina poznatog cara Franje Josipa).

Što zapravo znači titula krunski princ (njem. Kronprinz)? Radilo se o tituli prijestolonasljednika Austrougarske Monarhije. Pri tome je zanimljiva sljedeća činjenica: Rudolf Habsburški, kao sin cara Franje Josipa nosio je titulu krunskog princa, no nakon njegove tragične i misteriozne smrti u Mayerlingu 1889. godine (gdje je pronađen mrtav zajedno sa svojom ljubavnicom), položaj prijestolonasljednika prešao je na Franju Ferdinanda (poznat iz atentata u Sarajevu koji je bio povod za Prvi svjetski rat). Međutim, budući da Franjo Ferdinand nije bio carev sin, nego samo nećak, on nije imao titulu krunski princ, nego samo prijestolonasljednik (njem. Thronfolger). Dakle, nakon princeze Stéphanie više nije bilo krunskih princeza u Austro-Ugarskoj.

Princeza Stéphanie nije imala sretan brak s krunskim princem Rudolfom. On je imao ljubavnice, a već je spomenuta njegova rana smrt pod misterioznim okolnostima u Mayerlingu, kad mu je bilo samo 30 godina. Nakon njegove smrti Stéphanie je dobila titulu krunska princeza-udovica, a bile su joj tek 24 godine. Nominalno je i dalje živjela u Austro-Ugarskoj, ali je izbjegavala bečki dvor. Uglavnom je provodila vrijeme na putovanjima.

Malo kome je poznata njena sudbina nakon suprugove smrti. Naime, nakon 11 godina se ponovno udala i to za mađarskog grofa Eleméra Lónyaya de Nagy-Lónya et Vásáros-Naményja. Car je uzdigao njenog supruga u rang kneza 1917. godine. Stéphanie je poživjela sve do 1945. godine. Umrla je u samostanu Pannonhalma u Mađarskoj u 82. godini.

