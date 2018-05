Somaliland proglasio odcjepljenje od Somalije (1991.)

Dana 18. svibnja 1991. Somaliland je proglasio odvajanje od Somalije, no do danas nije uspio ishoditi međunarodno priznanje. Štoviše, i u recentnijoj je povijesti došlo do manjih sukoba s vojnicima somalijske Vlade. Somaliland teoretski obuhvaća više od 20 % ukupnog teritorija Somalije. Smješten je na sjeveru te zemlje, na mjestu gdje je ona najbliža Crvenom moru, a graniči s Džibutijem i Etiopijom.

Somaliland je povijesno pripadao britanskom kolonijalnom imperiju, za razliku od ostatka Somalije koji je pripadao Talijanima tijekom većeg dijela svoje kolonijalne prošlosti. Najveći je grad u Somalilandu Hargeisa, koja teoretski služi i kao njegov glavni grad. U religijskom pogledu veliku većinu stanovništva Somalilanda čine muslimani, što je slučaj i s ostatkom Somalije. Zanimljivo je da prema procjenama većine stranih stručnjaka Somaliland ima veći stupanj demokracije i slobode govora od Somalije.

Do sada Somaliland nije službeno priznala nijedna svjetska država, no neke države imaju s njime svojevrsne diplomatske odnose.

Source: Povijest.hr