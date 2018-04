Ružan incident na sprovodu Martina Luthera Kinga – 1968.

Borac za ljudska prava i nobelovac Martin Luther King pokopan je 9. travnja 1968. godine u rodnoj Atlanti u američkoj saveznoj državi Georgiji. Ubijen je pet dana ranije snajperskim metkom. Oko njegovog sprovoda izbio je skandal. Naime, tadašnji guverner Georgije, Lester Maddox, odbio je da tijelo Martina Luthera Kinga bude svečano izloženo u državnom Capitolu u Atlanti. Čak je postavio i stražare na stube Capitola, da Kingovi pristaše ne bi tamo mogli donijeti tijelo preminuloga.

Taj južnjački guverner, naime, smatrao je Martina Luthera Kinga državnim neprijateljem. Prije nego je postao guverner, Maddox je bio vlasnik restorana u kojem je odbijao posluživati crnce. Rekao je da bi radije prodao restoran nego ugostio crnce. Kad je po saveznim zakonima ukinuta segregacija crnaca i bijelaca, Maddox je doista prodao restoran ostavši tvrdoglavi segregacionist. Takvog čovjeka Georgija je izabrala za guvernera. Maddox je odbio i spustiti zastavu na pola koplja zbog Kinga, i to je učinjeno tek kad je takav nalog došao s federalne razine. Na sprovodu Martina Luthera Kinga slavna pjevačica Mahalia Jackson otpjevala je pokojnikovu omiljenu gospel pjesmu Take My Hand, Precious Lord.

Source: Povijest.hr