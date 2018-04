Prvi opći i slobodni izbori u Južnoj Africi nakon apartheida (1994.)

Dana 27. travnja 1994. održani su u Južnoj Africi prvi opći izbori u kojima su svi građani imali pravo glasa, bez obzira na etničko podrijetlo. Radilo se o povijesnom trenutku, jer su Južnoafrikanci crne boje kože tada prvi put mogli glasovati na izborima. Bila je to kruna procesa ukidanja apartheida, koji je prethodno desetljećima predstavljao problem u Južnoj Africi i ugrožavao je ugled te države u svijetu. Crnački vođa Nelson Mandela bio je pušten iz zatvora još u veljači 1990. godine, tj. više od četiri godine prije spomenutih izbora (u zatvoreništvu je do tada bio proveo čak 27 godina).

Upravo je Mandelina stranka – Afrički nacionalni kongres – pobijedila na izborima 1994. godine, osvojivši 62,65 % glasova birača i 252 od 400 mjesta u parlamentu. Donji dom tog parlamenta izabrao je zatim Nelsona Mandelu za predsjednika Južne Afrike pa je on položio prisegu 10. svibnja kao prvi crnački predsjednik u povijesti te države. Mandela se zauzimao za to da se Južnoafrikanci crne boje kože ne osvećuju bijelcima zbog apartheida te da dođe do nacionalnog pomirenja. Na predsjedničkom je položaju ostao Mandela pet godina, sve do lipnja 1999. godine.

Source: Povijest.hr