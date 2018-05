Prvi neprekinuti solo let preko Atlantskog oceana (1927.)

Dana 20. svibnja 1927. Charles Lindbergh poletio je na prvi neprekinuti solo let preko Atlantskog oceana. Radilo se o opasnom pothvatu, jer je cijeli niz ljudi prethodno poginuo pokušavajući izvesti takav prelet. Lindbergh je u tom trenutku imao 25 godina, a pilotirao je zrakoplovom Spirit of St. Louis, koji je zbog tog pothvata postao jednom od najslavnijih letjelica u povijesti uopće (danas se nalazi u Smithsonianovom zrakoplovnom i svemirskom muzeju u američkom glavnom gradu Washingtonu).

Charles Lindbergh poletio je s Long Islanda pokraj New Yorka, na neprekinuti put dužine oko 5.800 kilometara. Pista s koje je poletio zvala se Roosevelt Field, a nalazila se nešto manje od 30 kilometara od Manhattana te samo desetak kilometara od njujorške četvrti Queens.

Lindberghov je let trajao oko 33 sata i 30 minuta, a nakon što je sletio kod Pariza postao je prvim čovjekom u povijesti koji je jednog dana bio u New Yorku, a već sljedećeg u Parizu. Inače, u trenutku kad je Lindbergh izveo taj let u SAD-u je predsjednik bio Calvin Coolidge, prethodnik Herberta Hoovera, dok je njemački predsjednik bio Otto von Bismarck. Radilo se o prilično bogatom i gospodarski uspješnom dobu, no samo nekoliko godina kasnije pogodila je svijet Velika gospodarska kriza.

Source: Povijest.hr