Prvi Amerikanac poletio u svemir (1961.)

Dana petog svibnja 1961. godine poletio je prvi američki astronaut u svemir. Bio je to Alan Shepard, 37-godišnji časnik Američke ratne mornarice (engl. US Navy). Za SAD je bila nepovoljna činjenica da je SSSR izveo svoj prvi uspješni let (Gagarin) samo oko tri tjedna ranije, čime ih je pretekao u svemirskoj utrci. Shepard je navedenim letom postao, nakon Gagarina, drugi čovjek u povijesti koji je došao u svemir.

Za razliku od Gagarina, koji je napravio orbitalni let oko planete, Shepardov je let trajao samo oko 15 minuta. Njegova se letjelica digla do maksimalne visine od oko 187 kilometara, a zatim se spustila natrag. Lansiranje je obavljeno na Floridi, a Shepardova je letjelica pala u Atlantski ocean na mjesto udaljeno oko 487 kilometara od točke lansiranja (istočno od Bahama). Let je preko televizijskog prijenosa pratio i predsjednik John F. Kennedy u Bijeloj kući, zajedno s prvom damom Jackie Kennedy i sa suradnicima.

Source: Povijest.hr