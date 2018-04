Prva upotreba helikoptera u vojnim operacijama (1944.)

Dana 22. travnja 1944. prvi je put u povijesti helikopter sudjelovao u vojnim operacijama. To se doista može doimati prilično kasnim početkom upotrebe helikoptera, budući da su se avioni koristili u vojne svrhe još od 1911. (te su godine Talijani upotrijebili prve vojne avione u Libiji).

Prva helikopterska akcija sastojala se od spašavanja posade srušenog aviona na Azijskom ratištu. Naime, četiri saveznička vojnika zaglavila su nakon što im se srušio avion kod neprijateljskog (japanskog) područja. Poručnik Carter Harman iz američke Prve zračne komandoske skupine (engl. 1st Air Commando Group) poletio je po njih helikopterom tipa Sikorsky R-4.

Helikopteri Sikorsky R-4 bli su prvi masovno proizvedeni helikopteri u svjetskoj povijesti i prvi koji su ušli u upotrebu kod američke vojske. Imali su samo dva sjedala, a pri polijetanju su mogli biti teški do 1170 kg, što otprilike odgovara današnjem prosječnom automobilu. Za helikopter je to prilično malena masa, a još je zanimljivije da je motor u toj letjelici imao samo 200 konjskih snaga (današnji Sikorsky CH-53E Super Stallion, primjerice, ima preko 13.000 KS). Ipak, helikopteri Sikorsky R-4 mogli su već letjeti brzinom do 120 km/h, a maksimalna visina bila im je čak oko 2400 metara.

Dakako da je poručniku Harmanu bilo prilično teško prevesti četvero unesrećenika, s obzirom da su u helikopteru bila samo dva sjedala, od čega je jedno bilo za pilota. Ipak, uspjelo mu je, i to u samo dvije vožnje. Naime, odjednom je vozio po dvojicu unesrećenika.

Source: Povijest.hr