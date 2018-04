Predstavljen Ford Mustang (1964.)

Automobil Ford Mustang prve generacije predstavljen je u SAD-u 17. travnja 1964. godine. Taj je model doživio golemu popularnost i postao je najuspješniji Fordov automobil još od vremena Modela A. Od te 1964. pa sve do danas Mustang se kontinuirano proizvodi, s time da je već doživio šestu generaciju.

Odjelni direktor u Fordu u vrijeme razvoja Mustanga bio je znameniti Lee Iacocca, jedan od najpoznatijih menadžera u američkoj povijesti. Ford Mustang predstavljen je na Svjetskoj izložbi u New Yorku (engl. New York World’s Fair). To je bila jedna od najvećih izložbi (sajmova) u povijesti SAD-a i na neki je način predstavljala vrhunac trenda. Primjerice, na tu je izložbu iz Vatikana bila dopremljena čak i znamenita Michelangelova Pietà.

Ford Mustang ostvario je i znamenitu sportsku karijeru. Prvi put se na utrci pojavio kao sigurnosno vozilo na Indianapolisu 500. Iste godine osvojio je prva dva mjesta na Tour de Franceu. Kasnije je pobijedio na još mnogo drugih natjecanja, većinom u SAD-u (SCCA Trans-Am, IMSA, Continental Tire Sports Car Challenge…).

Source: Povijest.hr