Paul Cézanne – slikar koji je sumnjao u sebe (1839.)

Paul Cézanne bio je samouki francuski slikar. Rodio se 19. siječnja 1839. godine u Aixen-Provenceu. Bilo mu je teško odlučiti se za slikarski poziv zbog vrlo strogog oca i sumnje u sebe. Studirao je pravo i dok je boravio u Parizu počeo se baviti slikarstvom. Impresionisti su ga uveli u svoj krug.

Bio je vrlo kritičan prema svojim djelima. Tvrdio je da do četrdesete godine nije stvorio ništa. Činjenica jest da je počeo kasnije nego njegovi suvremenici. Cézanne je slikao pod utjecajem baroka i Maneta do 1873. godine, kad je nastala Moderna Olympia. Bila je to prva slika koja skreće prema impresionizmu. Slika je šokirala javnost i smatrana je kontroverznom, a osporavali su je i kritičari i publika. Ono što sliku čini modernom nije tema, nego stil. Cézannea se često nazivan ocem modernog slikarstva jer je prvi slikar koji sliku nije dovršio u klasičnom smislu te riječi. Smatrao je da “nedovršena” slika u publici stvara novu stvarnost.

Cézanne je u jednom trenutku svoj štafelaj prebacio u prirodu, na otvoreno. Otkrio je ljepotu čistih boja. Više nema crteža, kontura i suprotnost svijetlo – tamno. Jedna kraj druge stoje obojane plohe i stvaraju dojam prirodne datosti. Njegovu prvu samostalnu izložbu organizirao je Ambroise Voilard 1895. godine. Povjesničari umjetnosti ga svrstavaju u postimpresionizam. Veličina njegovih djela spoznata je tek na prijelomu stoljeća prigodom izložbe Sto godina francuskoga slikarstva. Cézanne postaje jedan od najvažnijih francuskih i europskih slikara. Iskorakom u modernu umjetnost utjecao je na pojavu kubizma. Njegov atelijer, studio Les Lauves u Aix-en-Provenceu, pretvoren je u muzej.

Najpoznatija djela su mu: Achille Emperaire, Kuća obješenoga; ciklusi slika: Krajolici s brdom Sainte-Victoire; Kupačice; Kartaši; Mrtve prirode. Najskuplja slika svih vremena naziva se Igrači karata. Riječ je o nizu slika, ulja na platnu. Katarska kraljevska obitelj kupila je jednu sliku za više od 250 milijuna dolara na privatnoj aukciji 2011. godine.

Tijekom slikanja na otvorenom u kolovozu 1906. onesvijestio se i satima ležao na jakom pljusku. Teško se razbolio i nakon tjedan dana umro. “Slikati znači utvrditi svoje osjećaje u boji”, rekao je Cézanne.

