Otkrivena zvijezda Sirius B – 1862.

Zvijezda Sirius B, drugi član dvostrukog (binarnog) zvjezdanog sustava Sirius, otkrivena je 31. siječnja 1862. godine. Taj je sustav najsjajniji zvjezdani sustav na noćnom nebu, gledano sa Zemlje. Sve do spomenutog dana nije se znalo da se Sirius sastoji zapravo od dvije zvijezde, koje tvore binarni sustav (rotiraju oko zajedničkog središta mase). Zvijezdu je otkrio američki astronom Alvan Graham Clark velikim teleskopom u opservatoriju Dearborn. Postojanje Siriusa B potvrđeno je 8. ožujka iste godine manjim teleskopom.

Sirius B bijeli je patuljak i posjeduje manju masu od Siriusa A. Uz to, tisuće je puta slabijeg sjaja od Siriusa A, što je i razlog njegovom otkrivanju tek 1862. godine (Sirius A poznat je iz davnina, npr. ljudima je važan bio već u razdoblju starog Egipta). Bijeli patuljci zapravo su ugasle zvijezde, koje više ne proizvode energiju, nego samo isijavaju preostalu. Nekoć je Sirius B bio nekoliko puta veće mase od Sunca, no njegov proces proizvodnje energije završio je (prošao je u međuvremenu i fazu tzv. crvenog diva).

I danas Sirius B ima masu gotovo jednaku Sunčevoj, no promjer mu je sličan promjeru Zemlje. Dakako, to znači da posjeduje veliku gustoću, no ne toliku koliku imaju neutronske zvijezde. Zanimljivo je da je Sirius B ujedno i Suncu najbliži bijeli patuljak.

piše: Dražen Krajcar

Source: Povijest.hr