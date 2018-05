Orson Welles – redatelj, glumac, scenarist i producent (1915.)

Dana šestog svibnja 1915. rođen je američki redatelj, glumac, scenarist i producent Orson Welles. Rodio se u gradu Kenoshi u američkoj saveznoj državi Wisconsin. Riječ je o mjestu koje se nalazi na obali istog jezera na kojem leži i Chicago (jezero Michigan), ali oko 70 kilometara sjevernije.

Welles je bio iz dobrostojeće obitelji, ali je rano izgubio roditelje. Naime, majka mu je umrla kad mu je bilo samo 9, a otac kad mu je bilo 15. Mladi Orson iskoristio je nakon očeve smrti naslijeđeni novac za putovanje po Europi. U Irskoj se uspio zaposliti kao glumac, nakon što je navodno tvrdio da ima iskustvo s Broadwayja. To mu je bila prva glumačka uloga. S vremenom je počeo pisati i scenarije, a kasnije se proširio i na druge segmente šoubiznisa.

Vjerojatno najpoznatiji Wellesovi uradci bili su radio drama Rat svjetova (engl. The War of the Worlds) i film Građanin Kane (engl. Citizen Kane). Rat svjetova bila je zapravo radio adaptacija istoimenog romana H. G. Wellsa (njihova su prezimena slična, no Orson ima jedno slovo e više u svojem). Film Građanin Kane osvojio je Oskara za najbolji izvorni scenarij, a mnogi ga kritičari danas smatraju i najboljim filmom svih vremena.

Orson Welles je u filmu Građanin Kane bio ujedno i glavni glumac i redatelj i scenarist i producent. Welles je i inače tijekom života pokazivao neuobičajeno širok raspon talenata. Bio je čak i uspješan mađioničar.

Source: Povijest.hr