Organizacija koja je vlasnik oko 200 dvoraca i palača (1894.)

Britanska organizacija National Trust osnovana je 12. siječnja 1894. godine. Danas je to udruženje jedan od najvećih posjednika dvoraca i palača u svijetu, jer ima u svom vlasništvu oko 200 povijesno važnih zgrada na području Engleske, Walesa i Sjeverne Irske. Uz sve to, National Trust vlasnik je i oko 255 tisuća hektara zemljišta. Posjeduje ili štiti oko jedne petine ukupne obale navedenih zemalja.

Godišnji prihodi National Trusta premašuju 400 milijuna britanskih funti. Naravno, riječ je o zaradama od turizma, ali još više i o prihodima od članarina, jer National Trust ima oko 4 milijuna registriranih članova (po tome je jedna od najvećih članskih organzacija na svijetu). Za njih volontira čak oko 61.000 ljudi godišnje, koji doprinose oko 3 i pol milijuna dobrovoljnih besplatnih radnih sati.

Kako je sve to počelo? Troje volontera (Octavia Hill, sir Robert Hunter i velečasni Hardwicke Rawnsley) osnovali su National Trust kao neprofitnu udrugu kojoj je cilj bila zaštita povijesno važnih starih građevina te prirodnog okoliša. Prvo zemljište koje su dobili u vlasništvo bilo je jedno polje u Walesu. Svoj prvi dvorac stekli su 1900. – bio je to Kanturk Castle u Irskoj. Do danas su skupili dvjestotinjak dvoraca, uključujući najveću kuću u Engleskoj – dvorac Knole s 365 soba – čiji je veći dio u njihovom vlasništvu.

National Trust nije u državnom vlasništvu, nego je nezavisna organizacija. Dapače, od svih organizacija za zaštitu povijesne i prirodne baštine u svijetu, National Trust ima najbrojnije članstvo. Broj članova National Trusta čak 6 puta premašuje ukupni zbroj svih članova najvećih britanskih političkih stranaka.

Source: Povijest.hr