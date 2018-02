New York se prvotno zvao Nieuw Amsterdam (1653.)

Prvi nizozemski brod koji stiže na područje današnjeg New Yorka bio je Halve Maen. Bilo je to 1609. kad je kapetan Henry Hudson pokušavao vodenim putom doći do unutrašnjosti američkog kontinenta. Po njemu je nazvana rijeka Hudson. Nije uspio u svom naumu jer je rijeka bila preplitka, ali je zaključio da bi na tom području Nizozemci mogli podići koloniju te trgovati krznom. Tako je na istočnoj obali današnjeg SAD-a osnovana kolonija Nova Nizozemska.

Prve obitelji stigle su 1624. Među doseljenicima ove kolonije bili su Euroljani, afrički robovi i Indijanci. Upravitelj kolonije Peter Minuit odlučio je izgraditi glavni grad na otoku koji se danas zove Manhattan, a nalazi se na ušće rijeke Hudson. Minuit je kupio otok od lokalnog plemena za robu u vrijednosti od 24 dolara. Glavni grad Nove Nizozemske nazvao je Novim Amsterdamom (niz. Nieuw Amsterdam). Naselje je dobilo gradska prava 2. veljače 1653. i time formalno postalo gradom.

Stanovnici Nove Nizozemske trgovali su s raznim plemenima kao što su Irokezi i Algonkini, Mahican i Mohawk. Tu živjela i plemena Lenni Lenappe, Wecquaesgeek, Hackensack, Raritan i dr. Indijanci su Nizozemcima prodavali krzno koje se u Europi moglo vrlo skupo preprodati. Iznimno je bilo cijenjeno dabrovo krzno, a prodavao se i iscjedak dabrovih žlijezda koji se upotrebljavao za proizvodnju lijekova i parfema.

Kolonija je postojala do 1664. kad su ju preuzeli Britanci. Engleski kralj Karlo II. poslao je brodove s naoružanim vojnicima u Novu Nizozemsku. Uslijedilo je nekoliko nizozemsko-engleskih ratova nakon kojih je Novi Amsterdam pao u engleske ruke (1674.) i dobio novo ime – Novi York, odnosno New York. Ipak, utjecaj Nizozemaca na razvoj SAD-a bio je golem, pogotovo na razvoj ljudskih prava, vjerske tolerancije, sekularizma i multikulturalizma. Jedna od najutjecajnijih obitelji – Roosevelt – nizozemskog je podrijetla. Legendarni košarkaški klub New York Knicks nosi boje stare nizozemske zastave. Čak su riječi poput boss i cookie došle iz nizozemskog jezika.

Piše: Marsela Alić

