Krunidba Georgea VI. za britanskog kralja i cara Indije (1937.)

Dana 12. svibnja 1937. održana je krunidba britanskog kralja Georgea VI., oca današnje kraljice Elizabete II. iz dinastije Windsor. Kao i sve ostale krunidbe u britanskoj povijesti od 1066. godine, i njegova je održana u znamenitoj Westminsterskoj opatiji (engl. Westminster Abbey) u Londonu.

George VI. postao je kraljem nakon abdikacije svog starijeg brata Eduarda VIII., koji se želio oženiti višestruko razvedenom Amerikankom Wallis Simpson. Vrlo je zanimljivo da je spomenuta svečanost krunidbe bila planirana upravo za Eduarda VIII., no zbog njegove rane abdikacije, koja je prethodila krunidbi, pripreme su praktički bez prekida nastavljene za Georgea VI. (dakle, riječ je bila o istim pripremama, no zamijenjena je osoba monarha). Uz Georgea VI. okrunjena je i njegova supruga Elizabeta, poznata kasnije i kao kraljica-majka (engl. The Queen Mother).

Svečanost je koštala 454.000 britanskih funti, što je u to vrijeme bio golem novac. Krunidbu je predvodio tadašnji nadbiskup Canterburyja Cosmo Gordon Lang, a prisustvovali su joj brojni premijeri članica Commonwealtha (osim britanskog premijera, također i premijeri Australije, Kanade, Novog Zelanda, Južne Afrike itd.), tako da se na okupu našlo mnogo šefova vlada. Budući da je George VI. imao problema s mucanjem, angažiran je Lionel Logue kao njegov terapeut za govor. Budući da je George VI. tada okrunjen ujedno i za cara Indije, bila je to posljednja carska krunidba u indijskoj povijesti.

Source: Povijest.hr