J. M. Barrie – autor Petra Pana (1860.)

Škotski pisac J. M. Barrie, tvorac lika Petra Pana, rođen je 9. svibnja 1860. godine. Kratica J. M. označavala je njegova imena James Matthew, a za svoje stvaralaštvo bio je nagrađen i titulom nasljednog viteza (engl. baronet) pa mu je puno ime potkraj života glasilo sir James Matthew Barrie.

Barrie je rođen u gradu Kirriemuiru u Škotskoj, nedaleko od jugoistočne granice poznatog Škotskog visočja (engl. Highlands). Bio je pretposljednje od desetero djece svojih roditelja. Kad je u dobi od 13 godina umro njegov stariji brat David, koji je bio majčin ljubimac, pokušao je J. M. Barrie popuniti prazninu koja je nastala u majčinom srcu. Navodno se čak i oblačio te ponašao kao David nekoć, a majci je utješna bila misao da će preminuli David zauvijek ostati dijete.

Čak i u odrasloj dobi J. M. Barrie nije bio visok. Narastao je navodno do 162 centimetra i bio je prilično lake građe, no zato se već od rane dobi isticao po drugim osobinama. Postao je uspješan pisac i dramatičar, no najviše je ostao poznat po svojim pričama o Petru Panu. Taj se lik pojavio u njegovim djelima početkom 20. stoljeća, kad je Barrie bio u ranim 40-im godinama.

Osobito je zanimljiva činjenica da je J. M. Barrie svoja prava na lik Petra Pana poklonio dječjoj bolnici Great Ormond Street Hospital u Londonu. To je jedna od vodećih dječjih bolnica u Engleskoj, a od Barrievog je poklona stekla znatna financijska sredstva.

Britanski kralj George V. (djed kraljice Elizabete II.) učinio je J. M. Barriea 1913. nasljednim vitezom, a zanimljivo je da je Barrie imao prilike pripovijedati priče i današnjoj kraljici u doba njenog djetinjstva.

Source: Povijest.hr