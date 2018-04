Enciklika Pacem in terris pape sv. Ivana XXIII. – 1963.

Dana 11. travnja 1963. godine izdana je enciklika Pacem in terris pape sv. Ivana XXIII. (papa od 1968. do 1963. godine). To je bila prva papina enciklika namijenjena ne samo katolicima, nego svim ljudima dobre volje, bez obzira na vjeroispovijest. Pacem in terris bila je posljednja enciklika pape sv. Ivana XXIII., a dao ju je izraditi nakon što mu je dijagnosticiran rak. Papa-svetac umro je manje od dva mjeseca nakon njenog dovršenja, zbog čega su tu encikliku nazvali i svojevrsnom papinom oporukom.

Enciklika se osobito bavila problemom postizanja mira u svijetu (njen latinski početak Pacem in terris u prijevodu znači Mir na zemlji). Ta je enciklika izdana samo nekoliko mjeseci nakon završetka Kubanske raketne krize, do tada najkritičnijeg hladnoratovskog sukoba u povijesti, koja je podsjetila svijet na mogućnost globalnog uništenja nuklearnim oružjem, u slučaju nepostojanja dijaloga i dobre volje na objema stranama tzv. Željezne zavjese.

Enciklika pape-sveca naglašavala je potrebu za rješavanjem konflikata putem pregovora, a ne posezanjem za oružjem. Istaknuta je važnost poštivanja ljudskih prava na razini država, ali i moralnih obveza na razini pojedinca. Zanimljivo je da je The New York Times objavio encikliku Pacem in terris u cijelosti, što je bio prvi takav slučaj. U SAD-u je sljedeće godine započelo i dodjeljivanje nagrade zvane Nagrada Pacem in terris za mir i slobodu. Ta je nagrada u međuvremenu dodijeljena znamenitim mirotvorcima poput bl. Majke Terezije, službenice Božje Dorothy Day, nadbiskupa Héldera Câmare, Sargenta Shrivera i mnogih drugih. Među dobitnicima te nagrade čak je šest dobitnika Nobelove nagrade za mir.

