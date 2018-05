Dodijeljene prve nagrade Grammy (1959.)

Prva dodjela nagrada Grammy, izvorno zvanih Gramophone Awards, u organizaciji američke Nacionalne akademije za diskografsku umjetnost i znanost (engl. National Academy of Recording Arts and Sciences – NARAS) održana je 4. svibnja 1959. godine. Toga su dana istodobno održane dvije svečanosti, jedna u Los Angelesu i jedna u New Yorku.

Nagradu Grammy za gramofonsku ploču godine dobio je talijanski glazbenik Domenico Modugno za ploču Nel Blu Dipinto di Blu, popularnog imena Volare. Nagradu za album godine dobio je Henry Mancini za glazbu iz televizijske serije Peter Gunn. Mancini je za tu glazbu dobio i nagradu Emmy, namijenjenu uradcima u televizijskoj industriji.

Nagradu Grammy za najbolju individualnu jazz izvedbu spomenute 1959. dobila je Ella Fitzgerald, a za grupnu Count Basie. Njih dvoje dobili su još po jednog Grammyja za svoje pop izvedbe, a po dvije nagrade dobili su također i spomenuti Domenico Modugno te Henry Mancini, kao i Ross Bagdasarian.

