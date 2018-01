Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (2003.)

Dana 24. siječnja 2003. započelo je s radom američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (United States Department of Homeland Security). Uvođenje tog ministarstva u američku vladu predstavljalo je najkrupniju organizacijsku promjenu u saveznoj strukturi SAD-a u proteklih pedesetak godina. U novo je ministarstvo prebačeno čak dvadesetak dotadašnjih saveznih agencija, uključujući znamenitu Tajnu službu (Secret Service), zaduženu za osiguranje predsjednika SAD-a i ostalih visokih dužnosnika. Tajna služba je prije toga bila u sastavu američkog Ministarstva financija (United States Department of the Treasury). Službeno je Ministarstvo osnovano kao odgovor na rastuću prijetnju terorističkih napada.

Ministarstvo domovinske sigurnosti danas je po broju zaposlenih osoba treće u SAD-u (ispred njega su samo Ministarstvo obrane i Ministarstvo veteranskih poslova). Po visini odobrenog proračuna, koji iznosi oko 40 milijardi dolara godišnje, Ministarstvo domovinske sigurnosti nadmašuje proračune mnogih svjetskih država.

Kao prvi ministar domovinske sigurnosti počeo je djelovati Tom Ridge, republikanac i prijašnji guverner Pennsylvanije. Vrlo je zanimljivo da američko Ministarstvo domovinske sigurnosti na neki način odgovara ministarstvima unutarnjih poslova drugih država. S druge strane, u SAD-u postoji ministarstvo koje se zove Ministarstvo unutarnjih poslova (United States Department of the Interior), ali ono se bavi znatno drugačijim poslovima (upravom nad posjedima u vlasništvu američke savezne vlade itd.)

Source: Povijest.hr