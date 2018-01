TROMBLON OBJAVIO PLAN AKCIJE: Plenkoviću produžio rok do ponedjeljka i otkrio neke detalje

Autor: Snježana Vučković

Petar Janjić – Tromblon koji je premijeru Andreju Plenkoviću dao 72 dana da riješi graničnu krizu sa Slovencima, pomakao je taj rok do ponedjeljka, a usput za N1 objasnio kako je zamislio svoju aktivnost koju će sprovesti ako se premijer ogluši:

“Uplovljavanje brodova u Savudrijsku valu, do sredine. Mi bismo napravili fini koridor plovila s kojim bismo stavili do znanja da je to nepovrediva granica Republike Hrvatske i da mi kao građani imamo pravo organizirati prosvjedni skup, mi bismo to nazvali ‘regatom za Savurdiju’. Ovo nije poziv na nasilje, ovo je poziv na razum. Slovenska se policija danas služi nasiljem i terorizmom. Mi imamo pravo na samoobranu”, izjavio je.

Tromblon je dodao i kako premijeru daje jš malio vremena, a tom se prilikom i obrušio na njega:

“Pomaknuli smo rok do ponedjeljka ujutro zbog svih događaja. Dužan sam reći da hrvatski narod ne plaća Plenkovića da igra stolni tenis sa slovenskim premijerom nego da donosi konkretne odluke”, rekao je Janjić.