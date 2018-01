TKO IZGLADNJUJE HRVATSKE VOJNIKE? Sramotna istina o tome kako ih potkradaju i naplaćuju im žlicu majoneze

Autor: Snježana Vučković

Za zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje službene isprave, kazneno je prijavljeno najmanje 20 osoba koje su na vojnom poligonu Gašinci kod Đakova neovlašteno zaradili oko 300.000 kuna na vojnim obrocima.

„Na prostoru vojnog vježbališta na području Đakovštine tri rukovoditelja zapovjedila su djelatnicima da na obrascima za naručivanje obroka krivotvore i uvećaju, odnosno, lažiraju broj djelatnika i naručuju više obroka. Naručeno je i plaćeno više tisuća obroka iznad stvarnih potreba, ukupne vrijednosti veće od 150.000 kuna. Tim novčanim sredstvima organizirali su se domjenci Dobavljač, tvrtka s područja Slavonskog Broda, dostavljao je hranu jednom dnevno, a obračunavao je tri dostave dnevno “te je naplatio 100.000 kuna više nego što je bilo potrebno. Ukupna šteta iznosi više od 300.000 tisuća kuna”, dio je policijskog priopćenja.

Hrvatska vojska kojom se često dičimo, zbog koje mirno spavamo i na koju računamo, i bez ove vijesti poprilično je demoralizirana. Ovo nije prvi put da se netko poigrava jednim od prvih i osnovnih uvjeta koje valja zadovoljiti u ovoj profesiji: redovitim i kvalitetnim obrocima. Upravo na taj nedostatak naši su nam se vojnici požalili prije nepune dvije godine:

“Gladni smo”

„Unazad nekoliko mjeseci, prisiljeni smo sami plaćati prehranu, jer se netko pametan “ulovio” za činjenicu da profesionalna vojska ima radno vrijeme od 7-15h. To je istina, ali mi smo svi redom raspoređeni po barem 200 kilometara od kuće i prisiljeni smo spavati u vojarnama. Sve do nedavno, dobivali smo tri obroka, a onda je to ukinuto. Ostavili su nam samo jedan obrok, s tim da juhu i salatu plaćamo sami. O količini salate neću niti govoriti… Vjerojatno više dobiju djeca u vrtiću. Žlica majoneze kao prilog naplaćuje nam se 4 kune. Mislimo da to nije u redu jer ne tražimo previše. Na nas se ipak u najtežim trenucima računa. A sad, osim što smo odvojeni od svojih obitelji, sami plaćamo prehranu jer je za svakoga jedan obrok na dan premalo, a posebno za vojnika”, žalila se ne tako davno bezvoljna skupina hrvatskih vojnika koja je prstom upirala u “Pleter” d.o.o. koji upravlja gotovo svim ugostiteljskim i smještajnim kapacitetima MORH-a i Hrvatske vojske.

Od prosinca 2006. kada je bivši ministar obrane Berislav Rončević bez javnog natječaja dao „Pleteru“ na korištenje pet hotela, 12 vojnih restorana i čajnih kuhinja u 10 domova HV-a te 50 kantina u svim hrvatskim vojarnama, hrana je poskupjela što se opravdalo obvezom plaćanja PDV-a, jer su do tada MORH-ovi restorani i kantine bili oslobođeni plaćanja PDV-a dok je nova tvrtka bila njen obveznik. U međuvremenu zbog pritiska same vojske i dijela javnosti ta je cijena nešto korigirana, ali je njihova usluga i dalje skuplja u odnosu na MORH-ovu od prije. Zatim su, nakon svega, vojsci ukinuli dva obroka…

Tko zarađuje na našim vojnicima?

Ovakve pritužbe zvuče gotovo nestvarno, pogotovo kad se uzme u obzir ostatak svijeta u kojem je na vojsci zabranjeno štediti. Američka ili bilo koja vojna menza izgleda poput vrhunskog restorana na kojem su servirane razne delicije, a vojnici se po principu švedskog stola poslužuju sami i naravno – potpuno besplatno!

Razočarani hrvatski vojnici iznose i još jedan podatak:

– Nevjerojatno su odredbe ugovora po kojima Ministarstvo obrane trgovačkom društvu “Pleter“ daje sve te vojne objekte na neodređeno vrijeme bez jedne jedine kune najma. I ne samo to. Oslobođeni su plaćanja apsolutno svih režija, koje je MORH preuzeo na sebe. Ostaje nejasno kako “Pleter” koji nema nikakvih izdataka i koji hrani apsolutno svu hrvatsku vojsku, ima srca naplatiti žlicu majoneze?! – ljutili su se s pravom hrvatski vojnici.

Da ima istine u onome što su nam kazali, potvrđuje podatak iz ugovora:

“Ministarstvo obrane će subvencionirati obavljanje djelatnosti Društva „Pleter“ na način da će snositi režijske i komunalne troškove svih prostora za rad, a pod tim se podrazumijeva utrošak električne energije, vode, grijanja, troškovi odvoza smeća te komunalne i vodoprivredne naknade“ .

Prije nego smo doznali je li se situacija s prehranom hrvatskih vojnika popravila, stigla je vijest o kaznenim postupcima nad ljudima koji su na lažnim obrocima za vojsku zaradili 300.000 kuna.