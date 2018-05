SUĐENJE BRANITELJIMA ZA SUKOB NA TRGU SV MARKA: ‘Imao sam osjećaj da je policija nabrijana i da će nas izmlatiti’

Autor: S.V.

Sukob nekolicine hrvatskih branitelja s policijom koji se dogodio na neprijavljenom prosvjedu na Trgu sv. Marka 2015. godine, rezultirao je kaznenim prijavama podignutim protiv četvorice prosvjednika.

Ivica Glavota (56), Ilija Vučemilović Šimunović (49) i Stipo Renić (52) završili su na optuženičkoj klupi Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, dok je Denis Zelenika (45) osuđen na šest mjeseci zatvora s dvogodišnjim uvjetom, doznaje Jutarnji list.

Sva trojica optuženih hrvatskih branitelja danas su izjavila da se ne osjećaju krivim, a sve je započelo kada sz policajci dobili zapovijed da privedu Miljenka Kolobarića, tada neimenovanog prosvjednika, koji je probio policijski koridor:

“Pozvani smo da probamo probiti policijski koridor i da dođemo do crkve Sv. Marka. Došavši do jedne uličice, naišli smo na kordon policije. Oko mene su bili prosvjednici koji su vlastitim tijelima pokušali probiti ogradu. Nisu uspijevali, ali ja sam se probio. Ograda se srušila, a ispod nje je pao jedan prosvjednik. Pomogao sam mu ustati te nastavio dalje no dva policajca su me ćopila za nadlaktice. Vikao sam “Upomoć” pa su ljudi iz mase pritekli mi u pomoć. Osobno nisam vidio tko mi pomaže. Pobjegao sam u crkvu gdje sam Glogoškom i Deururekao da je sramota da se na takav način rješavaju problemi”, rekao je Kolobarić, tvrdeći da nije vidio sam napad na policajce.

Tihomir Treščec izjavio je kako je tog dana “policija bila previše nabrijana i da su imali osjećaj kao da će ih sve izmlatiti”.

“Naša namjera nije bila ozlijediti policajce – uvjeravao je Treščec, a nakon što je u sudnici pogledao snimku policijskog postupanja, dodatno je objasnio: “Bio sam tamo da spriječim da netko ne bi udario policajce. I Renić je branio policajce koliko se sjećam”, doznaje Jutarnji list.