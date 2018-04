OBILJEŽAVANJE 23. OBLJETNICE VRA „BLJESAK“: Susret branitelja, sportska natjecanja i koncert

Autor: Snježana Vučković

Već tradicionalno Pakrac i njegovi branitelji uključuju se obilježavanje obljetnice Vojno – redarstvene akcije „Bljesak“.

Ove godine će obilježavanje 23. godišnjice VRA „Bljesak“ proteći u znaku druženja branitelja, polaganju vijenaca i u sportskim natjecanjima koja startaju već u subotu 28. travnja. Tog dana će naime u Gradskoj kuglani u Pakracu biti održano finale tradicionalnog i jubilarnog 10. po redu „Kupa Bljesak“. U finalu će nastupiti 16 najboljih pojedinaca koji su se za mjesto u finalu izborili kroz kvalifikacije, a osim kuglača s područja Pakraca i Lipika, nastupili su i kuglači iz Požege, Osijeka, Slavonskog Broda, Siska, Zaprešića, Koprivnice, Nove Gradiške, Novske, Slatine, Pitomače, Đurđenovca… Uz pehare i medalje za najuspješnije, organizator ovogodišnjeg kupa Kuglački klub „Slavonski banovac“ osigurao je i ukupni fond nagrada od 5.000 kuna.

U petak 4. svibnja je organizator ovogodišnjeg obilježavanja, Udruga hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika, predvidio polaganje vijenaca i poaljenje svijeća na spomen obilježjima u Lipiku (18,10 sati) i Pakracu (18,35), a od 19 će u pakračkoj župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije biti služena sveta misa za poginule hrvatske branitelje. Nakon toga će u Hrvatskom domu dr. Franjo Tuđman s početkom u 20 sati koncert održati Radojka Šverko.

Središnje obilježavanje 23. obljetnice VRA „Bljesak“ bit će održano u subotu 5.svibnja i to „Susretom prijatelja – Bljesak 2018.“ na planinarskom doma Omanovac kod Pakraca. U 11 sati započinje natjecanje u kuhanju čobanca, a svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti do 3. svibnja na mail: [email protected] ili telefon 098/734-818. Organizator osigurava 2,5 kn junetine, a ostale potrepštine osiguravaju natjecatelji. Kuha se najmanje 10 litara čobanca. Paralelno s kuhanjem, počinju i sportska natjecanja, najprije već od 11 startaju kuglači i to u Gradskoj kuglani u Pakracu, a nakon svečanosti otvaranja Susreta koja je predviđena za 13 sati, startaju natjecanja u visećoj kuglani i pikadu. Kraj natjecanja i proglašenje pobjednika predviđeno je oko 16 sati. Nakon ručka i to pečenog vola kojeg ove godine poklanjaju branitelji Pakraca iz Čazme, slijedi druženje uz Tamburaški sastav „Lipa“.