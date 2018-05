MINISTRICI DIVJAK SE ‘LOŠE PIŠE’! Braniteljica joj poručila: ‘Zaboravite na ministarski imunitet’

Autor: S.V.

Zorica Gregurić, predsjednica Udruge zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara, osvrnula se na hajku izazvanu odlukom da visokoobrazovani, nezaposleni hrvatski branitelji imaju prednost pri zapošljavanju:

“Javnost mora znati istinu”

Kako se unatoč točnoj interpretaciji Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, ministra hrvatskih branitelja generala Tome Medveda i nadalje špekulira i obmanjuje hrvatska javnost te daje prostora onima koji ne samo što ne znaju tumačiti zakone nego očito ne znaju niti čitati što ne čudi npr. kod notornog Freda Matića (ta on niti računati nije znao nego su mu drugi izračunali za koliko postotaka mora ozdraviti kako bi SDP-u priskrbio potpuno lojalnog i neobjektivnog ministra koji iako sam oštetivši državni proračun u koji nije vratio ono što ga ne ide nakon naglog ozdravljenja, ali zato ne propušta priliku s pozicije zaštićenog ličkog medvjeda i dalje vrijeđati one koje nisu morali izvlačiti iz podruma kako bi branili svoj Dom i Domovinu) obraćamo se svekolikoj javnosti koja zaslužuje znati istinu.

Naime, ovih dana hrvatski branitelji su izloženi neviđenoj beskrupuloznoj hajci i to od ni manje ni više ministrice Divjak. Začuđuje kako na čelu Ministarstva znanosti i obrazovanja imamo osobu koja očito nije svladala osnovnu vještinu čitanja s razumijevanjem, ali je vrlo vješto iskoristila poziciju i moć kako bi pokrenula hajku na hrvatske branitelje. Gospođi Divjak zloporaba dužnosti i ovlasti nije nepoznata stvar, vještinu je već ranije stjecala koristeći poziciju ministrice kako bi uticala na javnost vezano uz ratifikaciju „Istanbulske konvencije“. Doista sramotno, jer u svakom iole pristojnom državnom uređenju ovakav postupak ministra može završiti jedino razrješenjem ili podnošenjem ostavke. No ministrici Divjak to nije palo na pamet, ali jesu podmetanja i otrovne strelice uperene prema hrvatskim braniteljima. Stoga jedinu grešku koju gospođa Divjak treba ispraviti jest da ministarsko mjesto prepusti nekom sposobnom.

“Beljak očito nikad nije vidio braniteljsku iskaznicu”

Sjetimo se kako je Zoran Milanović nazvao hrvatske branitelje uspoređujući sebe s elitom koja oružjem nije branila Hrvatsku. Sada mu teorija pada u vodu, a očito i ministrici Divjak i cijelom ešalonu onih kojima smetaju hrvatski branitelji znanstvenici i visoko obrazovani stručnjaci, kao i novija hrvatska povijest u udžbenicima budući da im ruše teoriju kojom zagađuju javni prostor već godinama. E pa gospodo, oni koji su oružjem branili Hrvatsku itekako su educirani da ju sada od vas nametnika obrane i znanjem! Za razliku od vas znaju čitati, ponajprije čitati s razumijevanjem. Vaša malicioznost i beskrupuloznost nenadmašni su. Gdje ste bili kada su na snazi bile (decidirano u zakonu objavljene) sramotne i neviđene diskriminirajuće odredbe kako hrvatski branitelji ne mogu pod istim uvjetima biti na rukovodećim mjestima (ali zato možete očito vi podobni koji niste sposobni pročitati s razumijevanjem i uskladiti jednu odredbu zakona). U natjecanju tko će se baciti većim grumenom blata na hrvatske branitelje pretjerali ste, no zato su vaše ruke prljave, jednako kao i obmane koje želite nametnuti. Beljak reče kako će poderati braniteljsku iskaznicu – očito ju nikad nije ni vidio kada javnosti plasira takve nebuloze, a ne vjerujem niti kako zna puni naziv Zakona o hrvatskim braniteljima, još manje njegov sadržaj, stoga ne čudi neukost kada govori o onome čemu nije vičan. Beljaka kao branitelja ne smetaju krivotvorine o Domovinskom ratu i blaćenje hrvatskih branitelja proizašle iz radionice zvane HAVC (koju ministrica Obuljen naziva najboljom kulturnom reformom iako su dokazana protuzakonita djelovanja), ali zbog zapošljavanja nezaposlenog visoko obrazovanog hrvatskog branitelja bi poderao braniteljsku iskaznicu. Kojeg li licemjerja!

Zakon je jasan

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji vrlo je jasan osobito:

članak 102. koji decidirano kaže: „(1) Javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima prilikom zapošljavanja temeljem javnog natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način obvezne su prilikom tog zapošljavanja dati prednost pod jednakim uvjetima nezaposlenom, prema sljedećem redoslijedu:

a) djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi

b) djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

c) hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata

d) članu uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

e) dragovoljcu iz Domovinskog rata

f) hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske…. itd“

“Ministrice, zašto huškate javnost na branitelje?”

Stoga ministrice Divjak, zašto umišljate kako ste iznad zakona i da ga možete kršiti? Poziciju i dužnost koju trenutno obnašate osramotili ste i ne zaslužujete više ostati na tom mjestu niti jednog trenutka. Javnost je zgrožena odvratnim spinovima malicioznih politikanata, a ne zapošljavanjem visoko obrazovanih hrvatskih branitelja! Poznavajući Vaše djelovanje gospođo Divjak radije se uhvatite posla i uskladite norme koje se odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, manite se politikanstva i plasiranja spinova. Nećemo Vam dozvoliti ni milimetra odstupanja od Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, jer kod svih drugih je primjenjiv samo kod Vas gospođo koja kršite norme i zakone, gle čuda nije? Nemojte zaboraviti kako su hrvatskim zakonima i propisima regulirani postupci vezani uz kršenje zakona, ako računate na ministarski imunitet zaboravite ga. Kažnjivo djelo podliježe sankcijama, a mi nećemo oklijevati zaštiti svoje suborce koje ste sada pokušali ne samo diskriminirati nego na način za svaku osudu, pokušali nahuškati javnost na hrvatske branitelje. Namjerno plasiranje priča protiv onih koji štite zakon i onih koji su stvarali ovu državu i institucije doista neće proći bez posljedica. Svaka država ponosna je na svoje ratnike koji imaju posebno mjesto u sustavu kao visoko obrazovani stručnjaci, jedino u Hrvatskoj oni koji oružjem nisu branili svoj Dom i Domovinu neće se smiriti dok i jedan ponosan hrvatski ratnik diše.

Podrška ministru Medvedu

Svima koji se bore za istinu i poštivanje zakona, napose našem ministru hrvatskih branitelja generalu Tomi Medvedu zahvaljujemo i dajemo podršku. Hrvatski branitelji temelj su ovog hrvatskog društva i aktivni čimbenici u njegovu razvoju i napretku. Svi pokušaji kako bi im se osporila njihova znanja, vještine i nemjerljivi doprinosi, jalovi su. Sve napade kojima su izloženi hrvatski branitelji od onih kojima je kršenje zakona omiljena disciplina, a neukost i neznanje utočište, znat ćemo neutralizirati. Jednostavno je, mi smo pobjednici, u ratu smo oružjem obranili Domovinu, u miru Domovinu branimo znanjem!

Zorica Gregurić, predsjednica Udruge zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara