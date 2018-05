Ministar Krstičević održao predavanje o domovinskoj sigurnosti na Rider Sveučilištu u SAD-u

Autor: dnevno.hr

Rider Sveučilište godišnje školuje oko 5000 studenata, na sveučilištu imaju 71 program dodiplomskih i 28 programa poslijediplomskih studija

“Ponosan sam što sam na ovom američkom sveučilištu imao prilike predstaviti svoju Hrvatsku i drago mi je što sam predstavio jedinstvena hrvatska iskustva u izradi koncepta sustava domovinske sigurnosti”, rekao je Krstičević.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević u ponedjeljak, 21. svibnja 2018. održao je predavanje na Rider Sveučilištu u američkom gradu Lawrencville na temu “Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske”.

Službeni posjet Sjedinjenim Američkim Državama ministar Krstičević započeo je predstavljanjem Strategije nacionalne sigurnosti i koncepta sustava Domovinske sigurnosti američkim studentima, pripadnicima američke vojske i gostima, koji su izrazili zadovoljstvo održanim predavanjem.

Ovo je prvi put da je Strategija nacionalne sigurnosti i hrvatski pristup sustava Domovinske sigurnosti predstavljen u Sjedinjenim Američkim Državama.

Predavanju ministra Krstičevića prisustvovali su predsjednik Sveučilišta Rider Gregory Dell’Omo, dekan Boris Vilić, nastavnici i studenti s Rider Sveučilišta, studenti veterani (bivši pripadnici američke vojske), predstavnici vojnih postrojbi iz McGuire Air Force Base i 621. Air Mobility Advisory Group, predsjednik nacionalne federacije Hrvata u Sjedinjenim Američkim Državama (National Federation of Croatian Americans) Steve Rukavina, članovi Hrvatske zajednice iz New Yorka i Philadelphie, te diplomatsko osoblje iz veleposlanstava RH u Washingtonu i New Yorku.

Tom prigodom, ministar Krstičević je u obraćanju američkim studentima, koji su pokazali veliki interes za hrvatski koncept sustava domovinske sigurnosti, istaknuo: “Ponosan sam što sam na ovom američkom sveučilištu imao prilike predstaviti svoju Hrvatsku koja je, kao što mi je rekao moj kolega, američki ministar James Mattis, mala zemlja koja se bori znatno iznad svoje kategorije. Bila mi je čast održati predavanje i predstaviti Strategiju nacionalne sigurnosti i sustav Domovinske sigurnosti Republike Hrvatske Vama studentima. Hrvatska je prepoznala nove sigurnosne izazove i donijela Strategiju nacionalne sigurnosti i Zakon o sustavu domovinske sigurnosti. Koristili smo inkluzivan pristup u izradi Strategije i uključili sve segmente društva. Prepoznali smo kako nam treba sustav kako bi se mogli nositi sa sigurnosnim ugrozama i drago mi je što sam predstavio jedinstvena hrvatska iskustva u izradi koncepta sustava domovinske sigurnosti. Cijenim i podržavam vrijednosti i orijentiranosti Sveučilišta Rider prema veteranima i naša je obveza čuvati vrednote Domovinskog rata i hrvatske branitelje, kao što Sjedinjene Američke Države cijene ratne veterane”.

U sklopu posjeta, ministar se susreo s predsjednikom Rider Sveučilišta Gregoryem Dell’Omom i dekanom Borisom Vilićem. Predsjednik Rider Sveučilišta izrazio je zadovoljstvo dolaskom ministra Krstičevića i uputio mu čestitke na primanju Kuću slavnih riječima:

Čast nam je što ste odvojili vrijeme za posjet našem Sveučilištu i našim studentima. Čestitam Vam na primanju u Hall of fame prestižne američke Ratne škole u kojoj su najbolji od najboljih, kao što su Eisenhower i Patton. Vjerujem da je ovo početak plodonosne suradnje s Riderom”, istaknuo je Dell’Omo.

Dekan na Sveučilištu Rider Boris Vilić zahvalio je ministru Krstičeviću što se odazvao pozivu da održi predavanje na Sveučilištu Rider i također mu uputio čestitke povodom primanja u Kuću slavnih.

Na sastanku je dogovorena buduća suradnja i rad na uspostavi sustava domovinske sigurnosti u Hrvatskoj.

Dekan Sveučilišta Boris Vilić rekao je kako mu je iznimna čast primiti ministra Krstičevića istaknuvši kako je ovo Sveučilište, kao akademska zajednica, posvećeno razvijanju globalnih razumijevanja u svim studentskim smjerovima. „Drago nam je i što smo dio ministrovog puta na njegovom primanju u Kuću slavnih, što je najveća čast koje je američko sveučilište moglo iskazati bivšem studentu“ zaključio je dekan Vilić.

Rider Sveučilište, u sklopu kojeg se provodi studij domovinske sigurnosti, specifično je sveučilište zbog svojeg odnosa prema veteranima. Sveučilište njeguje tradiciju provedbe cjeloživotnog obrazovanja veterana dugu 150 godina, a članovi obitelji pripadnika Oružanih snaga SAD-a također imaju mogućnost obrazovanja na ovom sveučilištu.

Sveučilište Rider se deklarira kao military-friendly obrazovna institucija, a školovanje ratnih veterana dio je njihove 150 godišnje tradicije. Većinu prve klase studenata 1865. činili su veterani američkog građanskog rata kojima je na taj način omogućena prilagodba zahtjevnom tržištu rada. Kao član nacionalnog programa Yellow Ribbon, Sveučilište omogućuje veteranima OS SAD-a koji su nakon 11. rujna služili više od tri godine, da studiraju bez plaćanja školarine.

Prvi edukacijski programi Sveučilišta Rider utemeljeni su 1865., a status sveučilišta imaju od 1994. godine. U skladu s 150 godišnjom tradicijom njihov je slogan “PROMISE“.

Poznati su po studiranju uz rad, programima cjeloživotnog učenja i programima studiranja na daljinu. Sveučilište se sastoji od pet akademskih jedinica koje uključuju College of Business Administration, College of Liberal Arts and Sciences, College of Education and Human Services, Westminster College of the Arts, and the College of Continuing Studies. Na ljeto 2017. uspostavljen je i prvi doktorski studij u području edukacijskog vođenja.