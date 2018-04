MAKS: ‘Što se čeka? Odmah izjuriti srbijanske diplomate iz Hrvatske!’

Incident koji je usrbijanskoj skupštini izazvao Vojislav Šešelj, naljutio je Hrvate koji se još nisu ohladili zbog njegove haške presude.

Jedan od onih koji mu to ne bi oprostio je hrvatski branitelj Mario Maks Slaviček:

“Pitam se samo što bi učinili saborski istamboljupci da je netko kod nas zapalio srbijansku zastavu dok je bio Vučić. Ne čujem drugove i drugarice da su negodovali, ne čujem oštre osude Pupovca, Rade Borić, druga Pusića, “veledomoljuba” Puhovskog i slične. Nema čak niti isprike kako Pupovca kao predstavnika Srba u hrvatskoj vlasti tako niti čujem ispriku službenih srbijanskih vlasti. Pametnom jasno.

Držim kako bi oni kazali kako taj Šešeljev postupak nije vrijedan komentara. Ne bi me čudilo jer tim i takvima niti hrvatska zastava pod kojom se Hrvat rađa, ženi i umire ne vrijedi niti je štuju. Valja odmah izjuriti srbijanske diplomate iz Hrvatske kao što su izjurili ruske radi tuđinskih zahtjeva i razloga. Samo bojim se kako to nema nitko od ovih jalovih, uškopljenih, podložničkih slugana m**a to učiniti. E da, sjetih se Kolindinih riječi kako će činiti sve za Srbiju na njenom putu ka EU. Davno sam napisao kakva će se sve sranja događati kad se oslabe međunacionalne granice između RH i RS-a. Tad će se “zakonito” četnikovati po Hrvatskoj što se već čini po nekdašnjoj im, kako oni vele, Krajini i to uz budni nadzor i zaštitu hrvatskog redarstva. Tužno i ružno, da tužnije i ružnije ne može biti. Pi*duni koji su prevarom hrvatskog birača na vlasti ne bendaju i ne brigaju.

Šetaju se po Hrvatskoj nam grudi kojekakvi Vulini sa svojim vojnim pobočnicima i srbijanskim tajnim službama koji na ramenu nose srbijanska obilježja pod kojma su zatirali sve što je nama sveto i zapišavaju, pljuju te zagađuju kako medijski prostor, tako i sam teritorij k`o da im je to ćaćevina i nikome ništa. Nije li Vama toga dosta i preko glave, dobri moj hrvatski puče? Ako Vam jest puna kapa svega, valja Vam jedne svete nedjelje te i takve pi*dune i njonje stjerati u ropotarnicu povijesti, baš kao što ih kroz škrgut zuba držim mnogi od Vas neki naglas a mnogi u sebi zbog ovakvih politika stjeraju u tri lipe materine, baš kao što to činim i sam. DO KAD možete šutjeti i trpjeti? Nije li čaša prelivena?

Na žalost, valja primijetiti da je Šešelj gazio hrvatsku zastavu jer “naši” političari sve nas gaze i guze već 26 godina a mnogi od Vas šutite kao ovce i dovodite ih na vlast. Znakovito je i sve objašnjava situacija kako su agresori na Hrvatsku u liku Šešelja u Srbiji, baš kao likovi Pupovac te Stanimirović u hrvatskoj u parlamentima a Merčep i drugi hrvatski heroji sjede u zatvoru. Šešelj je na našu sramotu učinio ono što Frljić i Pupovčeve Novosti nekažnjeno rade već godinama i to uz blagoslov vladajućih kako SDP-a tako i HDZ-a, svjedeno je tko biva u nas na vlasti. I što neka Vam više kažem, dobri moj,pošteni i naivni hrvatski narode, nego neka nam je dragi Bog u pomoći kad si sami ne znademo pomoći.

Pozdrav od jednog nacionalno osvještenog marginalca i modernog križara kako nas etiketiraju….Ovi koji su više njihovi nego naši.”

Mario Maks Slaviček