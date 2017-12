HEROJ NINĐA UPUTIO EMOTIVNU ČESTITKU: ‘Na duši su mi riječi koje želim podijeliti s vama’

Autor: Snježana Vučković

Ratni veteran i 100% invalid Domovinskog rata Ivica Šafarić Ninđa, uputio je dirljivu prigodnu Božićnu čestitku u svoje ali i u ime Udruge ratnih veterana “Crne Mambe” čiji je ujedno i predsjednik. Njegovu čestitku prenosimo u cijelosti i želimo mu blagoslovljen Božić i ostvarenje Hrvatske za koju se borio i kakvoj se nadao:

“Ususret Božiću na duši su mi riječi koje želim podijeliti s vama u nadi da ćete ih primijeniti u vašim životima.

Istina je da su Hrvati godinama na kušnji. Tako je bilo i za vrijeme agresije na naš narod, tijekom sprječavanja želje za samostalnošću, neovisnošću i slobodom Lijepe Naše.



Tada smo pokazali jedinstvo, slogu i zajedništvo.

Nakon teške borbe, nakon završetka rata ponovno smo se morali boriti. Trebalo je iznova graditi Hrvatsku. Trebalo je obnoviti sve narušeno i stvoriti jedinstvenu, modernu i pravednu Domovinu. Ni taj put nije bio lagan. Kušnja nam otkriva vlastito srce koje tek u trenucima kušnje jasno vidimo. Isto tako, kušnja nam otkriva naš stvarni odnos prema Bogu i Božji odnos prema nama. Mnogi su u to vrijeme pali na kušnju i okoristili se. Nisu marili za Lijepu Našu i za svoj narod.

Cijeli život smo na Božjoj kušnji. Cijeli život svatko od nas nosi svoj križ. Ne smijemo taj križ sjeći, kratiti ga da bi nam u tom trenutku bilo lakše. Kasnije nam taj križ treba biti dovoljan za prijeći na drugu stranu. Ali sve dok vjerujemo ni taj križ se ne čini toliko težak. Vjerujmo, prijatelji!

U zadnje je vrijeme su aktualne sramotne presude generalima… Možda je i to jedan test za sve nas? Možda je i to Božja kušnja na koju se ne ni trebalo spotaknuti? Možda je to čin Božji da nas ponovno ujedini, da nas izvede na pravi put. U zajedništvu se vidi osmijeh. Kako u toplini doma, tako i u zajedništvu svih nas koji volimo ovu Domovinu!

Tijekom ovih blagdana, tijekom najljepšeg doba godine, početka nove, radujte se, živite u zajedništvu. Vjerujte. Za sve postoji razlog. Ne posustajte pred kušnjama. Oprostite. Ljubite. Volite. Pomognite potrebitima. Molite. Smijte se.

Želim vam svima sretan i blagoslovljen Božić i novu 2018. godinu!

Ovim putem zahvaljujem i na svim donacijama za oboljele branitelje!

Sve najbolje, prijatelji!

Ninđa