GARDIJSKE POSTROJBE NIKAD OŠTRIJE: ‘Tražimo zabranu ulaska svima koji su sudjelovali u agresiji na RH’

Autor: Snježana Vučković

Zbor Udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, osvrnula se na posljednje trzavice između Srbije i Hrvatske:

“Prateći događanja ovih dana u Republici Hrvatskoj i okolnim državama, Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi ne može mirno sjediti i gledati tu sramotu.

Hrvatska država krvarila je i izgubila previše mladih života da bi nam danas do jučerašnji agresor krojio pravdu i nama nametao odgovornost za Domovinski rat. Srbija je na Hrvatsku izvršila otvorenu agresiju i danas to pokušava preko istih ljudi koju su direktno sudjelovali u huškanju i agresiji na Hrvatsku. Hrvatska državna vlast ništa ne čini po tom pitanju i nije u stanju otvoreno se suprotstaviti današnjoj agresiji koju čini Srbija. Ti isti ljudi, danas na vlasti u Srbiji od Vučića, Šešelja i Vulina sudionici su huškačke politike i agresije ne Hrvatsku za vrijeme Domovinskog rata.

Hrvatska vanjska politika i vlast u cjelini ponaša se kao da se to ne događa kod nas i nisu u stanju zaštititi hrvatske heroje, generale pobjedničke Hrvatske vojske od agresivne politike i govora mržnje koji provodi Srbija. Hrvatskoj se stalno nameće teret krivnje za događanja iz davne povijesti koja nikada nije raščišćena jer nekome to tako odgovara. Dosta nam je više nametanja tema o ustašama i partizanima dok se Domovinski rat danas stavlja nama na teret. Srbija je agresor i to otvoreno treba reći. Dokaz tomu su upravo srpski političari Vučić, Šešelj i Vulin koji su iz Srbije dolazili huškati i ratovati po hrvatskoj, sijati mržnju a nerijetko i smrt.

Zar vladajući u Hrvatskoj nisu svjesni toga ili radi mira sa Pupovcem i SDSS-om ne smiju reagirati kako bi to prava vlast trebala? Gospodo, osvijestite se i zaštitite Hrvatsku, naše generale i Hrvatsku državu od te srpske tiranije. ZUV HGP traži prekid svih diplomatskih odnosa sa Srbijom dok god ne prestane takva agresorska veliko srpska huškačka politika protiv Republike Hrvatske.

Tražimo da se uvede zabrana ulaska na teritorij Republike Hrvatske svima koji su sudjelovali u otvorenoj agresiji na RH a nisu hrvatski državljani (na njih se abolicija ne odnosi). Također tražimo od Vlade RH da iskoristi svoje legitimno pravo i zaustavi pregovore oko ulaska Srbije u EU. Ustav Republike Hrvatske Članak 142. glasi:

stavak (2) Zabranjuje se pokretanje postupka udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama u kojem bi udruživanje dovelo, ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskoga državnog zajedništva, odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku.

stavak (3) O udruživanju Republike Hrvatske prethodno odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.

(4) Odluka o udruživanju Republike Hrvatske donosi se na referendumu većinom glasova birača koji su pristupili referendumu.

Gospodo iz Vlade Republike Hrvatske zahtijevamo od Vas da zaštitite naše suborce, zaštitite nacionalne interese i građane Republike Hrvatske od napada osoba koje su rat započele, koje su rat vodile na prostorima Republike Hrvatske i koje danas ne žele priznati agresiju na Republiku Hrvatsku. Takve osobe nisu dobro došle u Republiku Hrvatsku. Imajte hrabrosti i snage boriti se za ono za šta su Vam ljudi dali svoj glas i povjerenje. Vrijeme je da to povjerenje opravdate”.

Predsjednik ZUV HGP-a, Miljenko Kolobarić