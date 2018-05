(FOTO) Pogledajte atraktivni nastup zrakoplova HRZ-a na aeromitingu AIR VG

Autor: dnevno.hr

U sklopu Dana otvorenih vrata HRZ-a na aeromitingu u Velikoj Gorici posebno oduševljenje izazvao je nastup akro grupe „Krila Oluje“

Zrakopolovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjelovali su u subotu, 19. svibnja 2018. godine na manifestaciji zrakoplovni dani AIR VG u Velikoj Gorici.

U sklopu manifestacije održan je Dan otvorenih vrata Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a ove godine zainteresiranima je omogućen uvid u održavanje eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, pa su tako posjetitelji u hangarima Zrakoplovno-tehničkog centra mogli vidjeti helikopter Mi-171Sh te protupožarne avione Airtractor AT-802 i Canadair CL-415.

Naime, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo jedna je od potpisnica Povelje prijateljstva „Velika Gorica – Grad zrakoplovstva“ iz 2016. godine čime se podržava ideja promoviranja Velike Gorice kao Grada zrakoplovstva, s obzirom na to kako se upravo na ovom području, baziraju dvije postrojbe i Zapovjedništvo HRZ-a.

Za brojne posjetitelje na ovogodišnjem aeromitingu organiziran je letački program koji je počeo padobranskim skokom Specijalnih snaga Hrvatske vojske iz helikoptera Mi-8, a velikogoričkim nebom preletio je i zrakoplov MiG-21. Posebno oduševljenje pristunih izazvao je nastup Akro grupe „Krila Oluje“ koji su svojim polusatnim nastupom zatvorili ovogodišnju manifestaciju. Osim civilnih zrakolova i sportskih letjelica, na AIR VG-u predstavili su se i helikopteri Zrakoplovne jedinice Specijalne jedinice MUP-a.

Simulator leta, helikopteri, MIG-21, protupožarni avioni, prikaz policijske vježbe rukovanja oružjem te sportski avioni posjetitelji su mogli razgledati na pisti Zrakoplovnog tehničkog centra u sklopu izložbenog djela programa.

U prigodi održavanja zrakoplovnih dana AIR VG, u petak, 18. svibnja na Veleučilištu Velika Gorica održana je tribina pod nazivom „Hrvatska i zrakoplovstvo jučer, danas, sutra“ na kojoj je prisustvovao i zapovjednik 91. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva pukovnik Željko Ninić koji je pokazao usporedbu zrakoplova koje su do sada imali i one koje će uskoro imati.

„Tijekom posjeta izraelskoj zračnoj bazi “Ramat David” imao sam priliku koristiti kacigu DASH (Display and Sight Helmet). To je kaciga koja ima spregnut ciljnik s glavom pilota i ključne informacije upravljanja avionom prenosi na kacigu“, pojasnio je pukovnik Ninić dodavši kako je iznimno zadovoljan što će nove generacije imati priliku letjeti s novim kacigama koje imaju prikazni sustav. „To je sasvim druga dimenzija letenja, tipični pilot MIG-a je vitalne podatke i parametre gledao pod nogama, a sada imate novu generaciju kada vam se sve to prikazuje na viziru kacige i gdje god okrenete glavu imate vitalne podatke i parametre uz vidno polje, to je iznimna prednost“.

Glavni organizator manifestacije zrakoplovni dani AIR VG u Velikoj Gorici je Grad Velika Gorica uz suorganizatore Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i Zrakoplovni tehnički centar, navodi u priopćenju Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo MORH-a